Dorita Orbegoso a Pamela Franco: "No tiene sangre en la cara"

Luego de las fuertes declaraciones de Pamela López en El valor de la verdad, Pamela Franco expresó su molestia por las veces que la mencionaron y le echaron la culpa. "Lo que sí me incomoda de todos los medios es que me echen la culpa de una ruptura que no fue por mi culpa. La única mencionada que le han hecho mier** ha sido Pamela Franco. Ha habido tantas cosas negativas que han sido expuestas y van a decir que esa relación soy yo la culpable", expresó.