Mark Vito se pronunció tras ser captado saliendo con dos jóvenes

Mark Vito confesó meses atrás que ha sufrido de bullying por el tamaño de sus orejas y ha tenido que convivir con las burlas. "Estoy cansado de que la gente me diga ‘Dumbo’ o ‘Mickey Mouse’. Me gustaría que lo peguen un poco. Estoy harto del bullying. He sufrido de eso y es algo desproporcional”, reveló.