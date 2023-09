Mark Vito apareció en 'Mande quien mande' para pedir una intervención quirúrgica especial en la secuencia 'Operación belleza'. El estadounidense sorprendió al confesar que ha sufrido de bullying por el tamaño de sus orejas y ha tenido que convivir con las burlas. "Estoy cansado de que la gente me diga ‘Dumbo’ o ‘Mickey Mouse’. Me gustaría que lo peguen un poco. Estoy harto del bullying. He sufrido de eso y es algo desproporcional”, reveló.