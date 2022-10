Janet Barboza sobre Gabriela Herrera: “Es una gran bailarina, pero no es lo único que se busca”

Yo creo que cuando uno entra sintiéndose seguro, es un grave error. No olvidemos que no existe competidor chico. Es cierto que ella es una gran bailarina, pero no es lo único que se busca, por ejemplo, Santiago Suárez tiene algo que ella no, él transmite y conecta, y eso le falta a ella. No se pone en duda su capacidad, su arte, pero es una competencia donde ella se encuentra con personajes como Santiago y Melissa Paredes que evolucionan gala a gala, y a ella la veo más lineal y creo que eso no juega a su favor, veamos qué pasa este sábado, a todos les deseo lo mejor.