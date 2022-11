Gabriela Herrera sobre versus con Facundo Gonzáles: “Voy a lucirme en el pole dance”

Me quiero morir, no tienen idea de cómo me duele todo el cuerpo, tengo moretones por todas las piernas… Estoy ensayando duro, dando lo mejor para lucirme en el pole dance. Si bien se trata de sensualidad, también se trata de fuerza y de técnica.

La ventaja de Facu es que él tiene fuerza, tiene la resistencia, y ya ha bailado antes y sabe la técnica, pero yo no me voy a dejar, yo voy a sacar chispas, voy a soltar toda mi sensualidad. Pero, no solo somos nosotros, a mí, me acompañan las chicas y a él, los chicos. Ya les di algunos tips a mis compañeras para que saquen su lado más sensual.