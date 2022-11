Gabriela Herrera sobre su desempeño en El Gran Show: "No me gusta hacer el ridículo"

Por mi lado, sigo como siempre, yo estoy enfocada en mis cosas, en la competencia, no vengo al programa a hacer vida social, claro que sí me saludo con algunos cuando los veo o me los cruzo.

Mi baile tiene de todo un poco, me toca interpretar a un personaje muy gracioso y me gustan los retos. Se trata de un personaje icónico, entonces, tengo que dar la talla.

Yo soy muy competitiva, a mí no me gusta hacer el ridículo, no me gusta presentar un mal show. Pero, principalmente, soy muy competitiva, pero conmigo misma, me gusta superarme gala a gala.