Michelle Soifer confesó entre lágrimas: "Me duele mucho todo lo que sucede"

Michelle Soifer habló luego de las polémicas declaraciones de su ex Kevin Blow. La participante de El artista del año se sintió bastante afectada y no pudo contener las lágrimas al confesar lo que siente en este momento.

Mira también: Josimar se pronunció sobre vínculo con Michelle Soifer

"Estoy triste y molesta conmigo misma, molesta con mucha gente, no sé cómo definir mis sentimientos en estos momentos. Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta mucho, es algo que no se puede ocultar", contó Michelle Soifer durante El artista del año.