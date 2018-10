Manolo Rojas: “Tenemos muchas ganas de seguir, no queremos irnos de El Dúo Perfecto”

Manolo Rojas está calentando motores junto a Vernis Hernández para la quinta gala de ‘El Dúo Perfecto’: “El domingo pasado estuve en Huaral promocionando el chancho al palo y ahora me toca a mí. Este sábado estaré como el chancho al palo, me van a hornear. Esta semana nos estamos preparando mejor porque tenemos muchas ganas de seguir, no queremos irnos. Aunque a mí se me hace más difícil, estoy volviendo hacer ejercicios después de trescientos años, todos los huesos me duelen”.

Respecto a su opinión del porqué cayeron en sentencia, el comediante respondió así: “Yo no desafiné, me olvidé la letra pero lo retomé con habilidad, terminé bien la presentación, estuvo graciosa. La gente se sorprende por el bajo puntaje que nos dieron”.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Vernis Hernández con Manolo Rojas (Opción 2) y Michelle Soifer con Kevin Blow (Opción 4). Puedes salvar a tu dúo favorito votando todos los días a través de la aplicación América TVGO.

