Julian Zucchi a Mirella Paz: "No acepto sus declaraciones"

El argentino Julian Zucchi expresó su molestia sobre polémica declaraciones de Mirella Paz, quien dijo que él y Yiddá Eslava estaban demás en el reality.

"No me gustaron las declaraciones de Mirella, dice que estamos demás en el artista del año,que no bailamos, yo no dejé de bailar desde la primera gala", dijo bastante mortificado la pareja de Yiddá Eslava.