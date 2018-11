El Dúo Perfecto: Jonathan Rojas minimizó a Pedro Loli con este comentario

Al parecer Jonathan Rojas no ha superado el golpe bajo que le dio Pedro Loli hace algunos meses cuando declaró que no existe amistad entre ellos.

El ojiverde por eso no ha dudado en hablar del equipo que conforma Daniela Darcourt con su excompañero de la ‘Gran Orquesta Internacional’, pero tratando de minimizar la labor de Pedro.

“Yo miro a Daniela, solo miro a ella, no miro a otra persona ¿Si la otra persona no existe? No es alguien de quien vaya a hablar siquiera”, explicó.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Vernis Hernández con Manolo Rojas (Opción 2) y Jonatan Rojas con Luis Baca (Opción 5). Puedes salvar a tu dúo favorito votando todos los días a través de la aplicación América TVGO.

