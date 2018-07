Yaco Eskenazi y su hijo Liam visitaron el Zoológico de Huachipa.

Con la guía y los sabios consejos de Dr. Vet Pancho Cavero, el capitán histórico de los leones, Yaco Eskenazi, vivió una aventura junto a su hijo Liam, quien conoció por primera vez el fascinante mundo de los animales que habitan el Zoológico de Huachipa.

Yaco Eskenazi se sintió sumamente emocionado por regresar a un zoológico después de muchos años y, además, se mostró sorprendido por la valentía demostrada por su pequeño.

“Estoy feliz porque desde que era un niño no visitaba un zoológico. Además, me emociona mucho vivir esta experiencia porque la he compartido junto a mi hijito. Pensé que se iba a poner algo nervioso, pero nada. Quedó demostrado, una vez más, que es todo un guerrero al igual que su padre”, añadió orgulloso el esposo de Natalie Vértiz.

El también conductor de televisión, quien tuvo la oportunidad de alimentar a un imponente león, aprovechó la ocasión para agradecer a Dr. Vet por esta inolvidable vivencia, pues “jamás imaginó conocer de cerca al rey de la selva”.

