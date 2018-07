Blog de Dr Vet: "La toxoplasmosis: Cuánto de verdad y cuánto de mito"

Una de las preguntas que más me hacen es, "Doctor, estoy embarazada entonces me voy a deshacer de mi gato para evitar un aborto o Doctor ya nació mi hijo y el pediatra me dijo que me deshiciera de mi de mi gato".

Lo que yo les puedo decir es deshágase del pediatra o del ginecólogo, porque esto de alguna manera está infundado .

La toxoplasmosis es más frecuente adquirirla por consumo de carne mal cocida. No todos los gatos la tienen, solo que los felinos son los únicos que pueden tener el ciclo sexual del parásito y eliminar Ooquistes a través de las heces, esto solo sucede durante tres semanas, estos Ooquistes eliminados por los gatos con las heces solo sucede cuando son cachorros, únicamente hasta los 3 meses de edad.

Los gatos, están tan satanizados con el toxoplasma gondi. El gato solo se enferma al consumir carne cruda, presas vivas o estar en contacto con un medio contaminado con materias fecales de gatos enfermos o sospechosos. Solo el 2% de los gatos cazadores son portadores de toxoplasmosis. La mayoría de las infecciones de esta enfermedad se da por ingerir comida contaminada mal lavada o cocinada, es decir por comer carne cruda contaminada, en pocas palabras el gato es un reservorio de la enfermedad más y sin embargo no es el principal responsable de la infección por este parásito.

Los alimentos balanceados son la fuente más segura y completa de alimentación. Si todos los gatos del mundo comiesen solo alimento balanceado, la toxoplasmosis prácticamente no existiría. Con la eliminación diaria de la materia fecal del gato no hay peligro de contagio, aun en los momentos de eliminación de huevos. La fuente más común de infección para el hombre es el consumo de carnes crudas o semicrudas (jugosas) y las verduras crudas mal lavadas.

La convivencia con un gato no significa ningún riesgo para sus propietarios, si se tiene en cuenta una correcta alimentación, una correcta eliminación de su materia fecal y si tenemos la costumbre de lavarnos las manos .

Hay mucha gente que tiene una idea equivocada de los gatos y este artículo ayuda a desmitificar la toxoplasmosis.

Mira también: [Toxoplasmosis: ¿Si tengo gatos no podré tener hijos?]