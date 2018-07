[Avance] Timoteo regresa a la televisión con un caso en Dr Vet

Luego de un corto período alejado de los reflectores y del cariño de los niños, Timoteo, el dragoncito más querido del país, regresa este sábado a la televisión para vivir, en Dr. Vet, una nueva aventura junto a más de 20 perritos de un albergue en el pujante barrio de San Tadeo, ubicado en Chorrillos.

Al respecto, el travieso Timoteo, quien no solo deberá limpiar las travesuras de sus huéspedes de cuatro patas, sino también tendrá que alimentarlos y asearlos, aseguró sentirse emocionado por la experiencia; sin embargo, no pudo ocultar su nerviosismo al no saber cómo reaccionarán estos peludos amigos con su presencia.



“Estoy demasiado feliz y contento porque vamos a visitar la casa de la tía Coca para atender a sus hijitos que, según me han contado, son bien cariñosos. Aunque, para serles sincero, no sé qué vaya a pasar durante mi estadía, ya que puede que se asusten por ver a este dragón tan fuerte y guapo como yo”, añadió entre risas el entrañable dragón.

Además, nuestro amigo "Vaco" irá en búsqueda de la casita perfecta. No se pierdan el desenlace de esta y otras aventuras, este sábado a las 11:00 am. en Dr. Vet, por América.