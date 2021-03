¿Gustavo quiso sabotear el puesto de Fiorella en la empresa?

Fiorella se dio cuenta de un detalle que no pasó desapercibido.

Fiorella (Mayella Lloclla) reclamó a Gustavo (Yaco Eskenazi) por desautorizarla. La directora de Vitalia lo acusó de querer sabotear su trabajo frente a la junta directiva y le dio una última advertencia.

Sin embargo, esta vez, Gustavo no se quedó callado y expresó que él invirtió mucho dinero para que la empresa no quiebre, pues ella había cometido más errores. Aseguró que no volverá a preocuparse de su alrededor y dejaría a Fiorella que tome decisiones en el lugar.

Gustavo hizo tremendo desaire a Fiorella en su departamento