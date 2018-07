Conoce siete mitos que te impiden bajar de peso

El Doctor TV pone al descubierto siete mitos que nos impiden bajar de peso en este verano. Para bajar de peso hay que saber qué comer y no evitar comer ya que esto nos generaría una mala alimentación.

1. ¿Lo mejor es no desayunar para así ahorrar calorías? Al contrario, al no ingerir alimentos durante las mañanas no nos sentiremos activos durante el día.

2. ¿Es necesario pasar hambre para bajar de peso? No hay que dejar de comer. Debemos tener tres comidas principales.

3. ¿Las tostadas engordan menos que el pan? Falso, la única diferencia que hay entre ambos es que la tostada es un pan deshidratado.

4. ¿El choclo y la palta nos engordan? Ambos productos nos aportan cosas distintas. Tanto el choclo y palta son necesarias en una alimentación balanceada.

5. ¿El limón quema la grasa? El limón ayuda a adelgazar pero no hace todo el trabajo si es que no tenemos una dieta nutritiva y sana.

6. ¿El agua durante la comida engorda? El agua no aumenta ni baja de peso. A veces cuando se toma mucha agua durante el almuerzo esto nos da la sensación de "embotamiento" es decir, nos hace sentir llenos.

7. ¿Para bajar de peso no debes hacer ejercicios porque endureces la grasa? Falso, sólo es una excusa para evitar hacer ejercicios.

8. ¿Todo lo que se come de noche engorda? No importa si es que cenas sino qué comes.

