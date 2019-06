Sofía besó a Dante y Anita los descubrió infraganti

¡Ampay! Sofía (Luciana Blomberg) no pudo más y reveló lo que siente por Dante (Sergio Gjurinovic), pero no quedó ahí, pues ella se animó a besar a su mejor amigo porque pensaba que ambos sentían lo mismo. Lo que no sospechaba era que Anita los observaba desde su casa. ¿Qué hizo?

Dante alejó a Sofía y le reprochó su actuar, pues él la consideraba su amiga y no siente nada más, pero ahora "la amistad se estropeó". Por su parte Ana rompió en llanto y se fue a su casa.

