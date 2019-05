Simón intentó humillar a Pedrito con su nueva moto

¡Yo la llevó en carro! En De vuelta al barrio, Simón (Gabriel Rondón) reapareció para lucirse con su moto frente a Lily (Merly Morello) y Pedrito (Samuel Sunderland), pero no esperaba que su popularidad se viera opacada por un mentira de su rival.

El exalumno de secundaria captó la atención de los compañeros de la parejita al llegar con su motocicleta al colegio y mientras todos lo admiraban hizo un comentario que molestó al hijo de Pichón (Paul Martin).

"Lily, tú ya no estás para andar en bicicleta, súbete a mi moto y te regreso a San José", dijo Simón antes de que Pedrito respondiera de la manera más inesperada.

"Ella no tiene por qué ir en tu moto. Yo la llevo en carro, mi papá ya me está enseñando (a manejar) y me ha prestado el carro tres veces", gritó el hermano de Sofía. ¿Cómo reaccionó su enamorada?

