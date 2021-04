Pedrito quedó muy triste tras enterarse que Michelle está enamorada de Matteo

¡Nooo! Pedrito escuchó la conversación entre Michelle y Lily.

Pedrito (Samuel Sunderland) buscó a Michelle (Adriana Campos Salazar) e intentó reconquistarla. Sin embargo, el joven vio a su ex y su mejor amiga en medio de una importante conversación. Él escuchó todo a escondidas.

Michelle habló con Lily y reveló que está enamorada de Matteo. Asimismo expresó que el menor de los Ganoza confesó su amor pero aún no le dio una respuesta. Michelle no supo qué hacer y Lily le pidió que no lastime a Pedrito.

