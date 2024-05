Tito lloró por Maripaz: "Mi hija no quiere saber nada de mí"

A pesar de haber buscado por todos lados a Maripaz (Adriana Campos Salazar) y preocuparse mucho por su seguridad, Tito (Laszlo Kovacs) recibió un mal trato de su hija. La joven no lo acepta como su padre y no quiere relacionarse con él. Esto ocasionó que Lara no pueda contener las lágrimas. "Mi hija no quiere saber nada de mí (...) Me puedo lavar las axilas, pero cómo me enjuago el alma", exclamó muy dolido.