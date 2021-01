Lily consoló a Anita tras la cancelación de su matrimonio con Pichón

La prometida de Pichón lloró desconsoladamente al romper su compromiso.

Lily (Merly Morello) buscó a Anita (Melania Urbina) tras escuchar una tensa conversación con Pichón (Paul Martin). La profesora no paraba de llorar desconsoladamente al cancelar su boda con el papá de Sofía. ¿Será cierto o todo es parte de una broma?

"Déjame sola por favor. Lily no quiero hablar por favor déjame. Lily por favor no me siento bien. Supongo que no se puede tapar el sol con un dedo. En breve Pichón y yo les comunicaremos la decisión que hemos tomado", manifestó la profesora entre lágrimas a su hija.

