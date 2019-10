Dante confesó lo que siente por Sofía

¡Lo dijo! Sofía (Luciana Blomberg) no podía más con la curiosidad de saber qué quiso decirle Dante (Sergio Gjurinovic) la noche anterior antes de que se desmaye.

Mira también: Dante sufrió terrible intoxicación por culpa de Anita

Sofía buscó al hijo de Malena y le preguntó que sentía por ella. Él quedó sorprendido por esta pregunta y le dijo que sí sentía algo, que por eso eran amigos, pero la hija de Pichón insistió en que él le iba a decir algo muy serio.

Dante, nervioso, no la miraba a los ojos y Sofía le confesó lo que siente por ella, pero él le contestó friamente "no estoy enamorado de ti", pero la hijo de Pichón no le creyó.

Mira también: ¿Dante y Sofía estuvieron a punto de besarse?