Chicho encontró a Charly y Elvira juntos y se armó tremenda pelea

¡No aguanta pulgas! Chicho (Yaco Eskenazi) descubrió a su hermana Elvira y Charly juntos en el cuarto a minutos de la boda. El chalaco no lo pensó y agarró a golpes al ex, pero todo no quedó ahí.

Chicho agarró a golpes a Charly, pero Elvira los separó y le pidió, por favor, que se retire del cuarto y los deje solos. El chalaco tuvo que obedecer. Minutos después Elvira y Charly fugarían.

