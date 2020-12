Betty terminó para siempre con Beto por mensaje de Estela

Beto envió un fuerte audio a Estela por los mensajes que le envió frente a su enamorada.

Betty (Danna Ben Haim) no pudo ocultar sus celos cuando escuchó que Estela (Raysa Ortiz) estaba enviando unos mensajes a Beto (Santiago Suarez). Ella se enojó a tal punto que decidió terminar para siempre con su enamorado.

► Mira: Estela se despidió de Beto con tremendo beso antes de irse a Ecuador

"Habla todo lo que tu quieres con tu ex. Me voy a ir. Le ibas a responder los mensajes y eso es suficiente. Me voy a ir y cuando amenazo, cumplo", dijo Betty antes de irse de la casa de los Ganoza. Beto envió un fuerte audio a Estela por incomodar su relación amorosa.

¡No esperes hasta mañana! Todos los episodios de De vuelta al barrio en tvGO 24 horas antes que en TV. ¡Suscríbete Ahora!

Betty "enloqueció" al enterarse que Beto volvió a hablar con Estela