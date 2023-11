Brenda Carvalho: “Si hablamos de infidelidad, creo que sí la perdonaría”

"Yo me volvía loco cuando Brenda se ponía los bikinis chicos, estábamos comenzando una relación y me ponía celoso cuando la gente miraba, pero con el tiempo uno va madurando, va conociendo, fue ganando confianza y ya no tengo celos, yo confío 100% en mi mujer", mencionó el entrenador de fútbol sobre su relación con Brenda Carvalho.