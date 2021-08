Timoteo sobre Karina Rivera: "Soñamos con algún día regresar a trabajar juntos"

Timoteo y Karina estarán juntos en Mi mamá cocina mejor que la tuya. ¿Qué pasará?

Ricardo Bonilla, quien da vida a Timoteo, reveló en una entrevista sus deseos de volver a la TV con Karina Rivera, la carismática conductora infantil que robó el corazón a miles de niños. Ambos estarán en Mi mamá cocina mejor que la tuya.

¿Sabes cocinar?

- Yo sé cocinar, de chico entraba a la cocina y seguía las instrucciones de mi mamá, y así aprendí. Y ahora también cocino guiado de tutoriales. Yo conquisto por el estómago, engrío a mi esposa y a mis hijos con la comida, preparo un lomo saltado y un adobo de chancho muy ricos.

¿Y qué tal la dupla con Karina?

- Nosotros somos una gran dupla, y también lo fuimos en la cocina. Es la primera vez que cocinamos juntos y, aunque la desesperé un poquito, todo resultó muy bien. Karina sí sabe cocinar, ella sí conquista por el estómago.

Se reencontraron después de un tiempo, ¿cómo viste a Karina?

- La vi después de un tiempo y la vi igualita, su yo interno es el mismo, ella siempre es Karina, siempre es la atenta, la cariñosa, la que quiere enseñar, aconsejar… Ella y yo somos patas, siempre nos comunicamos y siempre soñamos con algún día regresar a trabajar juntos.

Este domingo se celebra el Día del niño en el programa, ¿qué le dices a tu niño interior?

- Le digo que siga divirtiéndose, creo que nunca dejaré de tener mis momentos de niño. Ese niño que todos llevamos dentro, yo lo saco siempre, siempre sale mi chispa y mi lado juguetón.

¿En qué proyectos estás?

- Estoy con la venta de los peluches de "Timoteo", mientras los eventos regresan, creo que en el 2022 ya podremos disfrutar de shows en vivo con este personaje. "Timoteo" no tiene planes de irse, no sé si me acompañe por mucho más, pero por ahora tengo varios proyectos.

