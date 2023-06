Santiago Suárez sobre su futuro con Raysa Ortiz: “El matrimonio y los hijos están entre los planes”

Espectacular, mi mamá es una trome en la cocina, su comida es riquísima, es la mejor. En la cocina nos hemos desenvuelto a la perfección, me divertí mucho porque mi mamá tiene mucho sentido del humor y no tiene mucha paciencia, entonces, imagínate esa dupla. La pasamos muy bien. Mi mamá es mi mejor amiga, ella siempre me ha apoyado en absolutamente todo lo que me ha pasado en la vida, lo bueno, lo malo. Gracias a ella tengo todo lo que tengo, ella me ha dado mucha confianza en todos mis proyectos, en todos los objetivos que me he propuesto. En cada aspecto de mi vida ella está presente, la amo y la respeto muchísimo.