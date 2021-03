Muriel Mongrut: "El hombre que me conquiste tiene que saber cocinar"

La temida chef de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" abrió su corazón y sorprendió con sus declaraciones.

El pasado domingo, en su estreno, Mi mamá cocina mejor que la tuya fue el programa más visto del día. "Me pone muy feliz ser parte de este programa que lleva diversión a los hogares. Agradezco de corazón la acogida del público, aunque debo reconocer que en la calle me dicen que soy mala, igual, sé que esto va con cariño (risas).", indicó Muriel Mongrut durante una entrevista para América TV.

Y este domingo veremos a Melissa Paredes enfrentarse a Mayella Lloclla en Mi mamá cocina, ¿qué tal es la sazón de ambas?

- Mayella hace de mala en la novela, y es realmente mala en la cocina (risas). ¿Y Melissa? Aunque ya ha ido varias veces al programa, la chica no aprende, no se lleva bien con las ollas y sartenes.

Cambiando de tema, estás irreconocible, ¿cuántos kilos has logrado bajar?

- He bajado 25 kilos y me siento con mucha energía, ahora puedo hacer más cosas que antes. Pero, no he cambiado de look, lo que sí puedo hacer ahora es usar la ropa que usaba en la universidad. La verdad, me siento muy cómoda y no me arrepiento de haberme realizado la manga gástrica.

La pandemia afectó mucho tus negocios, ¿cómo te reinventaste?

- La pandemia afectó mis dos restaurantes, y hasta el momento no he podido volver a abrirlos, además, me llenó de inseguridad y de ansiedad. Pero tuve que continuar, salir adelante, y así, hace unos meses, formé una productora de videos gastronómicos y me va muy bien. Estoy feliz por lo que he llegado a alcanzar.

¿Y cómo está tu corazón?

- Estoy solterísima, aún no llega un hombre a mi corazón. Y el hombre que me conquiste tiene que saber cocinar y ser full chamba.

