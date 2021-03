Brenda Carvalho quiere salir embarazada: "Yo creo que el próximo año ya estoy encargando"

Brenda Carvalho y Julinho llegan al programa para enfrentarse a Vania Bludau y Mario Irivarren.

Este domingo te veremos en Mi mamá cocina mejor que la tuya junto a Julinho, ¿cómo la pasaron?

- Fue muy divertido, nosotros no sabemos cocinar, pero hicimos nuestro mayor esfuerzo. Yo soy muy mala en la cocina, pero sí cocino, y lo hago para Julinho y para mí, y él, por educación, se come todo el plato (risas). Y, bueno, felizmente, Mario y Vania tampoco saben cocinar, así que la cosa estuvo reñida.

¿Nunca nadie te enseñó a cocinar?

- La mamá de Julinho cocina muy rico, y ella me enseñó a cocinar, ella me explicaba cómo cocinar para su hijo engreído, y algo aprendí. Mi suegra y Julinho están muy unidos, se quieren mucho. Yo veo a Julinho y me doy cuenta que ya necesita estar cerca a su mamá, él la necesita. Me encanta la conexión que tiene con su mami, el ver cómo cuida y protege a su mami hizo que me enamorara de él. También, me conquistó por el cariño, por la amistad, por los cuidados.

¿Nunca pensaron en casarse?

- Para nosotros, ya estamos casados porque hacemos todo como pareja. A ambos nos pasó que nos casamos y luego nos divorciamos, y la experiencia no fue buena: para mí y para él, cuando te casas, las personas cambian. Por eso, a nosotros no nos llama la atención el hecho de casarnos, de firmar un papel; así estamos muy felices.

¿Y los hijos?

- Estoy en tratamiento, no sé si será para este año o para el otro que podría estar embarazada, yo creo que será para el próximo año, porque este ya tengo algunos proyectos de trabajo. Yo creo que el próximo año ya estoy encargando.

Y tú, bajo tu experiencia, ¿cómo ves la relación amorosa de Vania y Mario?

- Ellos están en la etapa de la relación en que se están conociendo y los veo tan felices, yo los veo muy enamorados, veo que la están pasando bien, que se están acompañando. Mario y Vania están conectados, están muy unidos, creo que esta relación tiene para mucho más, creo que van a durar. Ahora, creo que solo tendrán que superar la distancia, pero sé que se van a acomodar.

