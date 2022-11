Anahí de Cárdenas contó detalles de su luna de miel en Las Bahamas: “Es un sueño hecho realidad”

“Venimos durmiendo poco, entre el matri y los vuelos de noche se hace un poco imposible. Se sufre pero se goza. Debo decir también, que no hemos salido del agua en todo el día y el sol es implacable”

“Hemos llegado a una isla pequeña en Exuma. Esta es un grupo de islas en Bahamas caracterizadas por su arena blanca y agua cristalina. Es todo medio caótico porque no hay nadie en el hotel, tanto así que tuvimos que agarrar un paddle y darle la vuelta a la isla para conseguir algo para comer, un lugar bastante reconocido porque simplemente no hay otro. Aparte, no había absolutamente nadie atendiendo en el hotel. Por un lado parece un hotel fantasma, pero vas caminando y de pronto te encuentras un bungaló lleno de gente festejando entre risas y música. Parte de la aventura”, confesó la actriz.