Anahí de Cárdenas se casó con abogado Elías Maya: “Nuestro para siempre ya empezó”

Ante el magno evento de la actriz, sus amistades e invitados no dudaron en compartir imágenes de la celebración en sus redes sociales.

“Elias, mi vida. Te amé desde el día que te conocí, desde que me sacaste a bailar en esa discoteca. Nuestra vida juntos ha estado llena de obstáculos que hemos superado con creces, una montaña rusa hermosa, como la vida misma. Pero, que historia no se pone mejor con unos giros inesperados? Reitero mi sí, reitero mi amor, me haces una mujer muy feliz. Ahí voy. Nuestro para siempre ya empezó. Te amo”, escribió acompañado de unas fotos luciendo su vestido de novia.