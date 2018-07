"Te perdí" la nueva canción de Isabella y Pepe en AFHS

En los últimos episodios de Al fondo hay sitio se dejó escuchar una nueva canción que se ha convertido en la más buscada y pedida por los fans de la serie.

Se trata de "Te perdí", interpretada y compuesta por Juan Carlos Fernández. Esta canción describe la historia que, actualmente, identifica a Pepe Gonzales (David Almandoz) con Isabella Maldini (Karina Calmet).

"Solo con ver tus ojos, me doy cuenta que ya no debo estar aquí, que te perdí. Triste melodía, yo sabía, que todo era un error. Siento desilusión, otra vez me alejo de ti, sin saber cuál fue mi error, igual ya te perdí, mi amor ya te perdí", es parte de la letra de esta hermosa, pero triste canción.

Como se sabe, Pepe quedó con su corazón destrozado, luego que Isabella lo rechazara, pues según ella, lo que sintió por él no fue amor.

