Yolanda Medina se solidarizó con Marisol tras chats con Cueva

Recordemos que ambas intérpretes de cumbia casi se pelean en una radio local el año pasado y ahora Yolanda Medina levanta la bandera de la paz para solidarizarse con la "Faraona". "El karma existe. Cuando ella salió a decir lo que se le dio la gana de mí, yo he sido víctima de bullying, y me decían lo mismo, roba maridos, quita maridos, sinvergüenza, etc. ¿Ahora qué se siente? Yo no la voy a juzgar a ella, espero que al menos de todo esto aprenda una lección", agregó.