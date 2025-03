Marisol recibió duras críticas tras chats con Christian Cueva.

Marisol está viviendo todo un cargamontón debido a la polémica que se desató por las declaraciones que dio Pamela López sobre un ‘secreto’ entre la ‘Faraona’ con Christian Cueva. “(Quería saber ¿cómo te sientes luego de todo este cargamontón que se te está haciendo en redes sociales?) No, estoy bien, estoy bien, estoy tranquila. Yo no puedo hablar nada más, no voy a hablar nada más. Todo llega en su debido momento, y en su debido momento las cosas se sabrán”, precisó la cantante.