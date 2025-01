¿Yolanda Medina envió indirecta a Marisol en redes sociales?

"Dios todopoderoso, tú que guías mis días permíteme no caer más en este mundo de gente de mala entraña. Gran señora, recuerda que los mensajes no se borran y el público se dará cuenta a qué nivel perteneces y ahí vas a decir dile que no. (Al que le caiga el guante, querida)", fue el mensaje que compartió Yolanda.