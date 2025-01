Yolanda Medina opinó sobre canción de Marisol y Pamela López

Paloma de la Guaracha se conectó a través de Live en TikTok y dejó sorprendido a más de uno al comentar que Yolanda Medina le habría hecho brujería a Christian Cueva y a Pamela López, esto a pedido de Pamela Franco. “Yo se lo dije, porque no me vaya a ser brujería, así como le hizo a Cuevita, y a la mujer de Cuevita, Pamela López. Por qué crees que Pamela López no ataca a Cueva, no ataca a Pamela Franco”, reveló.