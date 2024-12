Yahaira Plasencia tras cantar cumbia: "Me vuelvo millonaria"

"A mí me encanta la cumbia, a mí me gusta mucho la cumbia y creo que a la gente también porque me lo estaban pidiendo hace tiempo. (¿No es que te estás pasando al género de la cumbia?) Las canciones que vienen, no solamente van a ser salsa, tengo los lanzamientos para este 2025", expresó la autodenomina "Patrona de la salsa" para América Hoy.