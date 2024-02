Valery Burga expone públicamente problemas con Evelyn Vela por divorcio

“¡Que lo tiene ella! Que lo tiene ella, yo no se lo he pedido, me costó 10 mil dólares, tengo los testigos que es un anillo de diamantes, que es un anillo fino. Ella me pide un aro de compromiso, que yo no lo tengo, yo me deshice de ese aro, cuando me separé de ella, yo me deshice del aro”