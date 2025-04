Rosángela Espinoza y Edson Dávila protagonizaron tenso encuentro

Rosángela Espinoza y Edson Dávila tuvieron un inesperado reencuentro en el set de América Hoy, tiempo después que la modelo lo tilde como "payaso" al conductor en Esto es guerra. El presentador no pudo evitar ocultar su incomodidad y le increpó por tratarlo como cualquier cosa. "Me ha dolido bastante y no me lo esperaba de ti. Tú me agrediste", dijo Edson. Por su lado, Rous le pidió que olvide todo y que lo deje en el pasado.