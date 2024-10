Edson Dávila responde a Rosángela Espinoza tras incidente.

Edson Dávila no se quedó callado y le respondió a Rosángela Espinoza tras el incidente que protagonizaron en el último programa de Esto es guerra. El conductor mencionó en vivo su CV y le recordó que él no se hizo conocido por pelearse en televisión. "Yo he sido bailarín y yo no me hice conocido por pelearme con nadie ni ser la pareja de nadie. Sin ser comediante saco sonrisas", precisó.