¿Pueden ser premonitorios? Una psicóloga explica por qué son recurrentes y qué estás buscando verdaderamente.

América Hoy presentó una secuencia sobre el significado de los sueños, según la psicología, y la doctora Lizbeth Cueva explicó qué significa soñar con tu ex, uno de los sueños más recurrentes.

"Soñar con los ex puede suceder, porque a veces sin darte cuenta durante el día puedes relacionar algo que viviste, sea bueno o sea malo. Puede ser también algo que te hubiera gustado aclararlo, decirlo en su momento, pero no pudiste, y ya no vas a poder, pero te quedas con esa frustración, y quizá en los sueños lo puedes hacer", dijo la psicóloga sobre los sueños.

