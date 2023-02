Paula Arias lanzó sorpresiva noticia tras especulaciones de su embarazo con Eduardo Rabanal

" Le dije de broma que 'sí estaba embarazada', pero cuando me di cuenta él lo subió todo emocionado y como yo estaba en una sesión de fotos. Me veo y me encanto cómo me veo, igual entrenamos juntos. No, nada (de embarazo)", explicó la cantante entre risas y frente a las preguntas de Ethel Pozo y Janet Barboza. Arias negó así toda posibilidad de embarazo.

En otro momento, Paula mencionó que ambos subieron de peso y no tiene ningún problema que se hagan ese tipo de bromas sobre su figura. "No me molesta en absoluto, nosotros nos tenemos mucha confianza así como en algún momento yo estuve mucho más gruesa. No me molesta si es que me dicen que estube gruesa", sentenció.