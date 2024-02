"Ana Paula estaba muy asustada en el aeropuerto", contó periodista de América Hoy

América Hoy pudo comunicarse con la periodista deportiva Clelia Francesconi, quien afirmó que la actual para de Paolo Guerrero no quiere vivir en nuestro país. Esto luego de la inesperada decisión del futbolista de ya no jugar para el club César Vallejo. "La actual pareja de Paolo Guerrero, que es madre de sus dos últimos hijos, ella no quería venir a vivir aquí en Perú. Se quería quedar a vivir en Brasil, por eso es que esta firma demoraba", explicó.