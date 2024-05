Ana Paula Consorte defendió a Paolo Guerrero: "Él es muy tranquilo"

El futbolista utilizó las historias de su cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos y aseguró que él solo se defendió ante una falta de respeto hacia su persona. "Nadie perdió los papeles, al contrario, me faltaron el respeto y solo le quiero decir a esta señora que mande a sus reporteros a que no me falten el respeto, porque eso sí no lo voy a permitir, ni aceptar”, señaló.