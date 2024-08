Pamela López: Presidente de Cienciano advirtió con carta notarial

La llamada se realizó el lunes 19 de agosto en horas de la noche y la abogada de Pamela López no dudó en enfrentarse contra el administrador. "Le dije que escuché la conversación y sé que usted entiende que es un problema personal. Señor Ludeña, esto no es un tema personal, es un tema de nivel nacional. (...) no puede haber ídolos de barro (por Christian Cueva). Entonces, termina de conversar conmigo y le reclamo ¿qué es esto de mandar cartas notariales? Él me dijo que necesita una aclaración", contó Sasieta.