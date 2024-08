Christian Cueva mostró receta médica con depresión crónica

Asimismo, señaló que los hechos de violencia contados por Pamela López no han sido como ocurrieron y no dudó en rogar para que lo dejen jugar al fútbol, pues acaba de firmar por el Club Cienciano. "Pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene", agregó.