Pamela Franco y el gesto por respuesta de Pamela López a carta

Pamela Franco no pudo evitar ser consultada por la respuesta de Pamela López sobre la carta notarial que le envió ya que la aún esposa de Christian Cueva afirmó que no se rectificará. "Pame, La Lópesz ha dicho que no se va a rectificar de la carta notarial, ¿va continuar una demanda?" fue la pregunta de la reportera y la pareja del futbolista solo atinó a levantar el dedo pulgar como símbolo que todo bien y no emitió ningún comentario.