“Pamela Franco ha sido mujer derecha con Domínguez”: Yolanda Medina la defiende

“(Una familia tirada a la borda por una calentura, si tienes que hacerte una recriminación ¿qué dirías?) Que fui una persona desgraciada, lo puedes decir así quizás, que no pensó en nada ni en su familia, no pensó en ese momento en lo que perdías, y lo dije hace un momento, no pensé que iba a matar a tanta gente emocionalmente. He matado a mucha gente, entonces, es eso”, sentenció el cantante.