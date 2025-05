Paloma de la Guaracha se rectificó tras carta notarial Flor Polo

"Hemos hablado con Susy porque la que están haciendo la amenaza parece que son sus mujeres de este chico, tantas mujeres que tiene. Es lo que pensamos porque Susy no lo quiere ver ese hombre, no está de acuerdo. No ha sido tan caballero. Cuando un hombre no ves eso es porque no te no te quiere, no quiere nada serio contigo", puntualizó.