¿Susy Díaz confirmó que Flor Polo regaló camioneta a su novio?

"Eso no me consta. Yo no puedo mentir porque tengo mucho temor a Dios. No me consta, no mentirás o el castigo divino tendrás. No puedo hablar de algo que no sé", comentó la excongresista. Ethel Pozo le consultó si Florcita sacó un préstamo de 19 mil dólares, pero Susy le aclaró que fueron en soles. "De una caja que vienen a cobrar", dijo.