Flor Polo reafirma amor por su novio pese a críticas de Susy Díaz.

La reportera del magazine le consultó a Florcita Polo el motivo por el cual cree que Susy Díaz no le cae a su actual pareja y ella decidió retirarse: "Amiguita, discúlpame. Yo no te voy a responder absolutamente nada más, espero respetes mis respuestas y entiendas, ¿okay? Es un hombre que amo y que me llena de detalles".